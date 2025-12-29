ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জুলফিকারসহ চারজনের নিয়োগ বাতিল

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জুলফিকারসহ চারজনের নিয়োগ বাতিল
সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল শেখ জুলফিকার আলম শিমুলসহ চারজনের নিয়োগ বাতিল করেছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
অন্যরা হলেন, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এবি এম ইব্রাহিম খলিল, মো. মন্টু আলম ও মোহাম্মদ আইয়ুব আলী।
এ বিষয়ে রোববার (২৮ ডিসেম্বর) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিষয়টি জানানো হয়।
গত বছরের ২৮ আগস্ট ৬৬ জন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ১৬১ জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেওয়া হয়।
