ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জুলফিকারসহ চারজনের নিয়োগ বাতিল

প্রকাশিত: ০৪:০৪ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
বাঁ থেকে শেখ জুলফিকার আলম শিমুল, এবি এম ইব্রাহিম খলিল, মো. মন্টু আলম ও মোহাম্মদ আইয়ুব আলী

সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল শেখ জুলফিকার আলম শিমুলসহ চারজনের নিয়োগ বাতিল করেছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

অন্যরা হলেন, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এবি এম ইব্রাহিম খলিল, মো. মন্টু আলম ও মোহাম্মদ আইয়ুব আলী।

এ বিষয়ে রোববার (২৮ ডিসেম্বর) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিষয়টি জানানো হয়।

গত বছরের ২৮ আগস্ট ৬৬ জন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ১৬১ জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেওয়া হয়।

