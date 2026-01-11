পুনর্গঠিত অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রথম জামিন পেলেন আওয়ামী লীগ নেতা

পুনর্গঠিত অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রথম জামিন পেলেন আওয়ামী লীগ নেতা
জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জামিন দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালে ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠনের পর এটিই প্রথম এমন আদেশ।
রোববার (১১ জানুয়ারি) ট্রাইব্যুনাল-১ থেকে এই জামিন পান লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চররুহিতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির পাটোয়ারী। আজ আসামির পক্ষে করা জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল। প্যানেলের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।
ট্রাইব্যুনাল বেশ কিছু শর্ত দিয়ে আসামির জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন। শর্তের মধ্যে রয়েছে- আসামিকে বাসার ঠিকানা দিতে হবে, তিনি গণমাধ্যম কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো বক্তব্য দিতে পারবেন না, তদন্ত কর্মকর্তা ও ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রারকে অবহিত করা ছাড়া বাসা পরিবর্তন করতে পারবেন না ও সাক্ষ্য-প্রমাণকে প্রভাবিত করতে পারবেন না। শর্ত ভঙ্গ করলে সঙ্গে সঙ্গে আসামিকে আবার কারাগারে থাকতে হবে। ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, এদিক-সেদিক করলে আর জামিন দেওয়া হবে না।
জুলাই অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরপরই ২০২৪ সালের আগস্টে হুমায়ুন কবিরকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার জামিন আবেদনে আইনজীবী বলেন, তার মক্কেল লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে এরই মধ্যে তার দুই ভাই মারা গেছেন।
এসময় ট্রাইব্যুনাল প্রসিকিউশনের (রাষ্ট্রপক্ষ) বক্তব্য জানতে চাইলে প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম বলেন, গুরুতর অসুখের মেডিকেল রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। তাতে এ ধরনের জামিন আবেদনের বিরোধিতা করা খুব কঠিন। তবে মানবতাবিরোধী অপরাধের কোনো আসামির সঙ্গে যেন এই আসামি যোগাযোগ না করতে পারেন।
জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার যে মানবতাবিরোধী অপরাধ ঘটিয়েছিল, তার বিচারে অন্তর্বর্তী সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করে। ২০২৪ সালের অক্টোবরে পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়। সেখান থেকে এরই মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের মৃত্যুদণ্ডের রায় এসেছে।
প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, জুলাইয়ে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় এই প্রথম কোনো আসামি জামিন পেলেন। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে লক্ষ্মীপুরে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মোট চারজন গ্রেপ্তার আছেন। তাদের মধ্যে হুমায়ুন কবির জামিন পেলেন।
এফএইচ/একিউএফ/এমএস