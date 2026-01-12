সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলা
হাইকোর্টে খালাস পেলেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী আদনান
সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত বেসরকারি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী মো. আদনানকে খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট। সোমবার (১২ ডিসেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি মো. নুরুল ইসলামের একক বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন।
আদালতে আদনানের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট শেখ আলী আহমেদ খোকন। রায়ের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন আইনজীবী নিজে।
মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৫ সালের ২৩ অক্টোবর খিলগাঁও বটতলা বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদের পাশে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী মো. আদনানের হাতে হিযবুত তাহরীর লিফলেট থাকায় তাকে পুলিশ আটক করে।
খিলগাঁও থানায় তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় ২০২৩ সালের ১৬ এপ্রিল ঢাকার সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মজিবুর রহমান আদনানকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন।
এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয়। আপিলের শুনানি শেষে হাইকোর্ট আদনানকে খালাস দিয়েছেন। আদনান আগে থেকে জামিনে রয়েছেন।
