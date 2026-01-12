  2. আইন-আদালত

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলা

হাইকোর্টে খালাস পেলেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী আদনান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৬ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
হাইকোর্টে খালাস পেলেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী আদনান

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত বেসরকারি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী মো. আদনানকে খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট। সোমবার (১২ ডিসেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি মো. নুরুল ইসলামের একক বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন।

আদালতে আদনানের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট শেখ আলী আহমেদ খোকন। রায়ের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন আইনজীবী নিজে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৫ সালের ২৩ অক্টোবর খিলগাঁও বটতলা বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদের পাশে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী মো. আদনানের হাতে হিযবুত তাহরীর লিফলেট থাকায় তাকে পুলিশ আটক করে।

খিলগাঁও থানায় তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় ২০২৩ সালের ১৬ এপ্রিল ঢাকার সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মজিবুর রহমান আদনানকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন।

এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয়। আপিলের শুনানি শেষে হাইকোর্ট আদনানকে খালাস দিয়েছেন। আদনান আগে থেকে জামিনে রয়েছেন।

এফএইচ/এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।