রাষ্ট্রপতির অপসারণ চেয়ে লিগ্যাল নোটিশ

রাষ্ট্রপতির অপসারণ চেয়ে লিগ্যাল নোটিশ
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে সরিয়ে নতুন রাষ্ট্রপতির নাম ঘোষণা করতে সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ভোলার আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের পক্ষে আইনজীবী এ এস এম শাহরিয়ার কবির গত বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) এ নোটিশ পাঠান।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করে এ নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
নোটিশে বলা হয়, একটি সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি জুলাইয়ের স্পিরিটকে অসম্মান করেছেন। ফলে তিনি আর এ পদে থাকতে পারেন না। তার আমলে ২০২৪ সালে ‘ডামি নির্বাচন’ নামে পরিচিত ১২তম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি শপথ ভঙ্গ করেছেন।
এ অবস্থায় নতুন রাষ্ট্রপতির নাম ঘোষণা করে তাকে দিয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়াতে হবে বলে উল্লেখ করা হয় লিগ্যাল নোটিশে।
২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে রিট করার কথা বলা হয়েছে নোটিশে।
এফএইচ/এমকেআর