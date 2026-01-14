  2. আইন-আদালত

তিন ধরনের আদালত-ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ আদালত ঘোষণা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
তিন ধরনের আদালত ও ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ আদালত হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার

সরকার সারাদেশের পারিবারিক আপিল আদালত, শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল এবং ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ আদালত হিসেবে ঘোষণা করেছে। ‘বিশেষ আদালত (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন, ২০০৩’ -এ দেওয়া ক্ষমতাবলে এ ঘোষণা দিয়ে ১২ জানুয়ারি আইন ও বিচার বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, দেওয়ানি মামলা বিচারের জন্য এসব আদালত ও ট্রাইব্যুনালকে জেলা জজ আদালত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এসব আদালতকে বিশেষ জেলা জজ আদালত হিসেবে অভিহিত করা হবে।

একই সঙ্গে ফৌজদারি মামলা বিচারের ক্ষেত্রে এগুলো দায়রা জজ আদালত হিসেবে গণ্য হবে এবং বিশেষ দায়রা জজ আদালত হিসেবে পরিচিত হবে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সারাদেশে অবস্থিত সব পারিবারিক আপিল আদালত, সব শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল এবং সব ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনাল এ ঘোষণার আওতায় পড়বে।

