নাফিজ হত্যায় সাবেক মন্ত্রী কামালসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

নাফিজ হত্যায় সাবেক মন্ত্রী কামালসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল
জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে রাজধানীর ফার্মগেটসহ আশপাশ এলাকায় শহীদ গোলাম নাফিজসহ তিনজনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেছে প্রসিকিউশন।
মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। তা আমলে নিয়ে পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ট্রাইব্যুনাল-১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন।
এর আগে প্রসিকিউশন আদালতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে। অভিযোগের সপক্ষে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম শুনানি করেন। তিনি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ থেকে অংশবিশেষ আদালতে পড়ে শোনান।
প্রসিকিউটর তামিম দাবি করেন, আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেওয়ার মতো উপাদান আছে। একই সঙ্গে তিনি পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেন। ২১ জানুয়ারি এ মামলার পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।
মামলার ২২ আসামির মধ্যে শচীন মৌলিক গ্রেফতার হয়ে কারাগারে রয়েছেন।
প্রসিকিউটর তামিম সাংবাদিকদের জানান, জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে কপালে বাংলাদেশের পতাকা বাঁধা একটি ছেলেকে গুলি করার পর এক রিকশাচালক তাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন- ওই ছেলেটিই গোলাম নাফিজ। তাকে ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট ফার্মগেট এলাকায় গুলি করে হত্যা করা হয়।
মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল। প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশ সদস্যরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, কারা তাদের চাইনিজ রাইফেল ব্যবহার করে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
