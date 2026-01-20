  2. আইন-আদালত

প্রার্থিতা ফিরে পেতে হাইকোর্টে বিএনপির গফুর ভূঁইয়ার রিট

প্রকাশিত: ১০:৫৩ এএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
মো. আবদুল গফুর ভূঁইয়া/ছবি: সংগৃহীত

দ্বৈত নাগরিকত্ব ইস্যুতে নির্বাচন কমিশন কুমিল্লা-১০ আসনে (লালমাই-নাঙ্গলকোট) প্রার্থিতা বাতিল করায় হাইকোর্টে রিট আবেদন করেছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. আবদুল গফুর ভূঁইয়া।

হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এই আবেদন করেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. আবদুল গফুর ভূঁইয়ার আইনজীবী।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে আবেদনটি শুনানির জন্য কজলিস্টে (কার্যতালিকায়) ৬৫ নং ক্রমিকে রয়েছে।

মো. আবদুল গফুর ভূঁইয়ার প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে আপিল করেছিলেন বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের (মুক্তিজোট) প্রার্থী কাজি নুরে আলম সিদ্দিকি।

এর আগে, গত রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেলে নির্বাচন ভবনে উভয়পক্ষের আপিল শুনানি শেষে আবদুল গফুরের প্রার্থিতা বাতিলের রায় দেয় কমিশন।

