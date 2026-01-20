প্রার্থিতা ফিরে পেতে সারোয়ারের রিটের আদেশ বৃহস্পতিবার

প্রার্থিতা ফিরে পেতে সারোয়ারের রিটের আদেশ বৃহস্পতিবার
চট্টগ্রাম-২ আসনে (ফটিকছড়ি) বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসির সেই সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করেন তিনি। সারোয়ারের করা সেই রিটের ওপর আদেশের জন্য আগামী বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দিন ঠিক করেছেন হাইকোর্ট।
সারোয়ার আলমগীরের করা রিটের শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ আদেশের এই দিন ঠিক করেন। আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম ও ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল শুনানি করেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী নিজাম উদ্দিন। অপর প্রার্থী নুরুল আমীনের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেন লিপু ও আইনজীবী এ এস এম শাহরিয়ার কবির শুনানিতে ছিলেন।
এর আগে, সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। তবে তার বিরুদ্ধে ঋণ খেলাপির অভিযোগে ইসিতে আপিল দায়ের করা হয়েছিল। জামায়াতের প্রার্থী মুহাম্মদ নুরুল আমিন অভিযোগটি করেছিলেন। শুনানি নিয়ে ১৮ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়নপত্র বৈধতার বিরুদ্ধে করা আপিল মঞ্জুর করে। তার প্রার্থিতা বাতিল হয়। এর বৈধতা নিয়ে প্রার্থিতা ফিরে পেতে সারোয়ার আলমগীর সোমবার (১৯ জানুয়ারি) হাইকোর্টে রিটটি করেন। রিটটি আদালতের আজকের কার্যতালিকায় ৪৭ নম্বর ক্রমিকে শুনানির জন্যে ছিল।
রিটের প্রার্থনায় দেখা যায়, আপিল মঞ্জুর করে সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়নপত্র বাতিলের ইসির ১৮ জানুয়ারির সিদ্ধান্ত কেন আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছে। ইসির ১৮ জানুয়ারির সিদ্ধান্ত স্থগিতের পাশাপাশি সারোয়ার আলমগীরকে নির্বাচনে অংশ নিতে অনুমতি দেওয়ার আরজি জানানো হয়েছে রিটে।
রিটকারীর জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম বলেন, রিটের শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার আদেশের জন্য দিন ধার্য করেছেন। সারোয়ার আলমগীরের খেলাপি ঋণ নেই। ব্যাংকের চাহিদামতে তিনি ইতিমধ্যে প্রিমিয়ার লিজিংকে তিন কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন। ঋণ পুনঃতফসিল হয়েছে।
