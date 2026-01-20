  2. আইন-আদালত

রমজানে স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশনা চেয়ে রিট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৮ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
রমজান মাসের প্রথম দিন থেকে আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়েছে। এসময় পর্যন্ত বিদ্যালয় খোলা রাখার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত রিটে স্থগিত চাওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. ইলিয়াছ আলী মন্ডল রিট করেন।

স্কুল খোলা রাখার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না মর্মে রুল জারির আবেদনও জানানো হয়। রিটে শিক্ষাসচিব এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়।

রিট দায়েরের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন আইনজীবী ইলিয়াস আহমেদ মন্ডল নিজে।

এর আগে ৫ জানুয়ারি আসন্ন রমজানে সরকারি প্রাথমকি বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখতে সরকারকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়। ওই নোটিশের পরও কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এই রিট করা হয় বলেও জানান রিটকারী আইনজীবী।

লিগ্যাল নোটিশে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের ৯৮ শতাংশ নাগরিক মুসলমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে রমজান মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে- এটিই আইন, প্রথা ও নীতি এবং ওইভাবে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রমজান মাসে বন্ধ থাকে। সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়, আইন ছাড়া কিছুই করা যাবে না, অনুচ্ছেদ ১৫২ (১) অনুযায়ী আইন অর্থ বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতা সম্পন্ন যে কোনো প্রথা ও রীতি। তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রমজান মাসে খোলা রাখার সরকারের তর্কিত সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক।

নোটিশে আরও বলা হয়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের কোমলমতি শিশু-কিশোররা সারাদিন স্কুলে যাতায়াত করে, ক্লাস করে ক্লান্ত হয়ে রোজা রাখতে কষ্টের সম্মুখীন হয়ে রোজা রাখার অভ্যাস হতে দূরে থাকার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যা ধর্মীয় আচার চর্চার অন্তরায়। এছাড়া রমজান মাসে স্কুল চালু রাখলে শহরগুলোতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়, যাতে নগরবাসীকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয়, যা কারও কাম্য নয়। তাই রমজান মাসে স্কুল বন্ধ রাখার অনুরোধ করা হয়। এরপরও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এ রিট করা হয়।

