চট্টগ্রাম–১৩ আসন
গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী মুজিবুরের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা হাইকোর্টের
চট্টগ্রাম–১৩ আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী মো. মুজিবুর রহমান চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. নাদির খান। তাকে সহযোগিতা করেন অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান।
এ বিষয়ে রিটকারীর আইনজীবী অ্যাডভোকেট নাদির খান জাগো নিউজকে বলেন, গণঅধিকার পরিষদ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মো. মুজিবুর রহমান চৌধুরী মনোনয়নপত্র জমা দেন। তবে যাচাই-বাছাইয়ের সময় এক লাখ টাকার ঋণের মাসিক কিস্তির কয়েক মাস বকেয়া থাকায় তাকে ঋণখেলাপি দেখিয়ে মনোনয়নপত্র বাতিল করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা।
এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন তিনি। তবে একই কারণে আপিল খারিজ করে রিটার্নিং কর্মকর্তার বাতিল আদেশই বহাল রাখা হয়। এরপর মো. মুজিবুর রহমান চৌধুরী হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। রিটের শুনানি শেষে হাইকোর্ট তার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে আদেশ দেন।
