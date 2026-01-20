মনোনয়ন ফিরে পেতে মঞ্জুরুলের রিট শুনানি বুধবার

মনোনয়ন ফিরে পেতে মঞ্জুরুলের রিট শুনানি বুধবার
মনোনয়নপত্র বাতিলে ইসির সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কুমিল্লা-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর করা রিট শুনানির জন্য বুধবার দিন ঠিক করেছেন হাইকোর্ট।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ দিন ঠিক করেন। আদালতে আজ মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর পক্ষে আইনজীবী ছিলেন মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ মামুন।
সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। রিটার্নিং কর্মকর্তার এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইসিতে আপিল করেছিলেন এই আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি আপিলে অভিযোগ করেছিলেন, বিএনপির প্রার্থী ঋণখেলাপি হওয়ার তথ্য গোপন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।
আরও পড়ুন
হাসনাতের আসনে বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুলের মনোনয়ন বাতিল
আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে শুনানি শেষে গত ১৭ জানুয়ারি হাসনাত আবদুল্লাহর আপিল মঞ্জুর করে ইসি। এতে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্র অবৈধ হয়। ইসির ওই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে মুন্সী সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রিটটি করেন, যা উচ্চ আদালতের আজকের কার্যতালিকায় ৩৮ নম্বর ক্রমিকে ছিল।
মুন্সীর আইনজীবী মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ মামুন জানান, ইসির ১৭ জানুয়ারির সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ হবে না, এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছে রিটে। ইসির সিদ্ধান্ত স্থগিতের পাশাপাশি মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্র গ্রহণ করতে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে রিটে।
এফএইচ/বিএ/এমএস