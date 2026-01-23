  2. আইন-আদালত

পিএসসির সেই গাড়িচালক আবেদ আলী কারাগারে  

প্রকাশিত: ০৭:৫৮ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
পিএসসির সেই গাড়িচালক আবেদ আলী কারাগারে  
পিএসসি সাবেক গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলী/ফাইল ছবি

 

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগের মামলায় সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সাবেক গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলীকে তিনদিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।

দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর দেলোয়ার জাহান রুমি জানান, তিনদিনের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আবেদ আলীকে আদালতে হাজির করা হয়। পরে তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক আল আমিন। শুনানি শেষে আদালত আবেদন মঞ্জুর করেন।

গত ১৫ জানুয়ারি আদালত আবেদ আলীর বিরুদ্ধে করা দুদকের তিনদিনের রিমান্ড আবেদন অনুমোদন করেছিলেন।

দুদকের রিমান্ড আবেদনে উল্লেখ করা হয়, আবেদ আলীর অর্জিত সম্পদের সঙ্গে তার ঘোষিত আয়ের কোনো সামঞ্জস্য নেই। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধান শুরু করে সংস্থাটি। অনুসন্ধানে উঠে আসে, তিনি একটি সংঘবদ্ধ প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তার মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তি অনৈতিক উপায়ে সরকারি চাকরি পেয়েছেন। 

এছাড়া তার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক ব্যাংকিং লেনদেনের তথ্য মিলেছে। এসব লেনদেনে জাকারিয়া রহমানসহ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া যায়।

দুদক জানায়, অনুসন্ধান শেষে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে আবেদ আলীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তদন্তে মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তাকে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন ছিল। 

