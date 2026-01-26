গাড়িচালক আবেদ আলীর স্ত্রীর ফ্ল্যাট-জমি জব্দের আদেশ
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে আলোচিত সাবেক চেয়ারম্যানের গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলী জীবনের স্ত্রী শাহরিন আক্তার শিল্পীর নামে থাকা জমি ও ফ্ল্যাট জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তার নামে থাকা একটি গাড়ি ও চারটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।
আদালতের আদেশ অনুযায়ী, শাহরিন আক্তার শিল্পীর নামে থাকা ১৪৮ শতাংশ জমি ও দুটি ফ্ল্যাট জব্দ করা হয়েছে। এসব সম্পদের মূল্য দেখানো হয়েছে ১ কোটি ৬৩ লাখ ২৮ হাজার টাকা। পাশাপাশি তার নামে থাকা প্রায় ৩৩ লাখ টাকা মূল্যের একটি গাড়ি এবং চারটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে।
এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও দুদকের উপসহকারী পরিচালক জাকির হোসেন আদালতে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, আসামির নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে এবং এসব সম্পদ হস্তান্তর বা মালিকানা পরিবর্তনের আশঙ্কা রয়েছে।
দুদক জানায়, সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এসব স্থাবর সম্পদ জব্দ এবং অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা জরুরি। শুনানি শেষে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।
গত ৫ জানুয়ারি আবেদ আলী, তার স্ত্রী শাহরিন আক্তার শিল্পী এবং ছেলে সৈয়দ সোহানুর রহমান সিয়ামের বিরুদ্ধে পৃথক মামলা দায়ের করে দুদক।
মামলার এজাহার অনুযায়ী, আবেদ আলী জীবনের ১২টি ব্যাংক হিসাবে ২০ কোটি ৮৮ লাখ ১৬ হাজার ৯৭১ টাকা জমা এবং ২০ কোটি ৪১ লাখ ৩ হাজার ৭৪১ টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মোট ৪১ কোটি ২৯ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে।
আবেদ আলীর বিরুদ্ধে ৩ কোটি ৭২ লাখ ৯৯ হাজার ৯৯৭ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্যদিকে তার স্ত্রী শাহরিন আক্তার শিল্পীর বিরুদ্ধে ১ কোটি ২৬ লাখ ৬৩ হাজার টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। তার দুটি ব্যাংক হিসাবে ১ কোটি ৭৮ লাখ ৭৬ হাজার ৬৩৬ টাকা জমা ও ১ কোটি ৭৭ লাখ ৬৪ হাজার ৯৫ টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মোট ৩ কোটি ৫৬ লাখ ৪০ হাজার ৭৩১ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।
এ ছাড়া আবেদ আলীর ছেলে সৈয়দ সোহানুর রহমান সিয়ামের বিরুদ্ধে ৩ কোটি ৩০ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে।
