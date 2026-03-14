আপিল বিভাগে অবকাশকালীন চেম্বার কোর্ট গঠন
অবকাশকালীন সময়ে জরুরি মামলার বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য চেম্বার কোর্ট গঠন করা হয়েছে। আগামী ১৫ মার্চ থেকে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অবকাশকাল চলবে। এ সময় আপিল বিভাগের মামলাসংক্রান্ত জরুরি বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য দুটি চেম্বার কোর্ট গঠন করেছেন প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী।
এ সময় চেম্বার জজ আদালতের বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি এসএম এমদাদুল হক ও বিচারপতি মো. রেজাউল হককে মনোনীত করা হয়েছে। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিচারপতি এস এম এমদাদুল হক আগামী ১৫, ১৬, ৩০ ও ৩১ মার্চ বেলা ১১টা থেকে আপিল বিভাগের চেম্বার কোর্টে মামলাসংক্রান্ত জরুরি বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য শুনানি নেবেন।
বিচারপতি মো. রেজাউল হক ৭, ৮, ১৫ ও ১৬ এপ্রিল বেলা ১১টা থেকে আপিল বিভাগের চেম্বার কোর্টে মামলাসংক্রান্ত জরুরি বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য শুনানি নেবেন।
এফএইচ/এমএএইচ/