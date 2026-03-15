  2. আইন-আদালত

হাইকোর্টের রায় প্রকাশ

বয়স বিবেচনায় সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের জামিন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২২ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬
সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক/ফাইল ছবি

চব্বিশের জুলাই আন্দোলনে যুবদলকর্মী হত্যা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত রায় জালিয়াতিসহ চার মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের জামিনের রায় সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। রায়ে হাইকোর্ট বলেছেন, ৮১ বছর বয়সী সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হককে তার বয়স বিবেচনায় জামিন দেওয়া হয়েছে।

জামিন সংক্রান্ত বিষয়ে রোববার (১৫ মার্চ) ৭ পৃষ্ঠার রায় সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।হাইকোর্টের বিচারপতি মো. খায়রুল আলম ও বিচারপতি মো. সগীর হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ জামিনের রায়ে এমন পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন।

এর আগে, গত ৪ মার্চ চার মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে জামিন দেন হাইকোর্ট। হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ এই রায় দেন।

এর আগে, ২০২৫ সালের ২৪ জুলাই রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে খায়রুল হককে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে তাকে জুলাই আন্দোলনের সময় ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে যুবদলকর্মী আবদুল কাইয়ুম আহাদ হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের বিরুদ্ধে এ মামলা ছাড়াও আরও চারটি মামলা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত রায় জালিয়াতির অভিযোগে গত ২৭ আগস্ট শাহবাগ থানায় একটি মামলা করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন। একই বছরের ২৫ আগস্ট নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানায় আরেকটি মামলা করেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও ফতুল্লা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী ভুঁইয়া।

একই অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় ২৫ আগস্ট আরেকটি মামলা করেন জনৈক নুরুল ইসলাম মোল্লা। এর আগে প্লট জালিয়াতিতে দুর্নীতির অভিযোগে গত ৪ আগস্ট দুর্নীতি দমন কমিশনও (দুদক) একটি মামলা করে।  

এসব মামলায় নিম্ন আদালতে জামিন নামঞ্জুরের পর হাইকোর্টে জামিন চেয়ে আবেদন করেন এ বি এম খায়রুল হক। পরে হাইকোর্ট ৫ মামলায় জামিন প্রশ্নে রুল জারি করেন। 

এরপর গত ১১ মার্চ বিধিবহির্ভূতভাবে রাজউকের প্লট গ্রহণের অভিযোগে দুদকের মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুলকে জামিন দেন হাইকোর্ট। 

হাইকোর্টের বিচারপতি শেখ মো. জাকির হোসেন ও বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত  বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে খায়রুল হকের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী, অ্যাডভোকেট মোতাহার হোসেন সাজু ও ব্যারিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান খান।

বিধিবহির্ভূতভাবে রাজউকের প্লট গ্রহণের অভিযোগে গত বছরের আগস্টে সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।

খায়রুল হকসহ আটজনকে আসামি করা হয় মামলায়। অন্যরা হলেন—রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মো. নুরুল হুদা, সাবেক সদস্য (অর্থ) ও সদস্য (এস্টেট) আ ই ম গোলাম কিবরিয়া, সাবেক সদস্য (অর্থ) মো. আবু বক্কার সিকদার, সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, সাবেক সদস্য (এস্টেট) আখতার হোসেন ভূঁইয়া, সাবেক যুগ্মসচিব ও সদস্য (উন্নয়ন) এম মাহবুবুল আলম এবং সদস্য (প্রশাসন ও ভূমি) নাজমুল হাই।

তবে চার মামলায় জামিন পেলেও যাত্রাবাড়ি থানার আরও একটি মামলায় গ্রেফতার দেখানোয় মুক্তি পাচ্ছেন না সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক।

এফএইচ/এমএমকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।