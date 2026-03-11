কুষ্টিয়া-৪ আসনের ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করলেন বিএনপি প্রার্থী রুমী

কুষ্টিয়া-৪ আসনের ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করলেন বিএনপি প্রার্থী রুমী
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন বিএনপির প্রার্থী সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী।
বুধবার (১১ মার্চ) বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের একক হাইকোর্ট বেঞ্চে এ আবেদনের ওপর শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।
এই আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. আফজাল হোসেন ১ লাখ ৪৬ হাজার ২০৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী পান ১ লাখ ৩৮ হাজার ৫৭৪ ভোট। ফলে আফজাল হোসেন ৭ হাজার ৬৩০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন।
কুষ্টিয়া-৪ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ২৪ হাজার ৪১৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ১৩ হাজার ৫০৪ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ১০ হাজার ৯০৮ জন।
এফএইচ/এমএএইচ/