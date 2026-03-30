  2. আইন-আদালত

ঢাকা বার নির্বাচন ২৯-৩০ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৩ এএম, ৩০ মার্চ ২০২৬
ঢাকা আইনজীবী সমিতি কার্যালয়/ছবি: আশিকুজ্জামান

ঢাকা আইনজীবী সমিতির (ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশন) ২০২৬-২৭ মেয়াদের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন আগামী ২৯ ও ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে এরইমধ্যে পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে।

সমিতির মূল ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে তফসিল ঘোষণা করা হয়। সোমবার (৩০ মার্চ) সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট মো. বোরহান উদ্দিন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ৫, ৬ ও ৭ এপ্রিল মনোনয়নপত্র বিতরণ, দাখিল ও গ্রহণ করা হবে। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই অনুষ্ঠিত হবে ৮ এপ্রিল। বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে ৯ এপ্রিল।

এছাড়া, ১২ এপ্রিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে, একই দিনে প্রকাশ করা হবে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা। নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হবে ২৬ এপ্রিল।

সবশেষে, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ২৯ ও ৩০ এপ্রিল।

এমডিএএ/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।