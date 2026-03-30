  2. আইন-আদালত

সাংবাদিক শওকত মাহমুদ আরও এক মামলায় গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৮ পিএম, ৩০ মার্চ ২০২৬
সাংবাদিক শওকত মাহমুদ

রাজধানীর শাহবাগ থানায় দায়ের করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে গ্রেফতার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (৩০ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালত এ আদেশ দেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক মো. আখতার মোরশেদ আদালতে এ সংক্রান্ত আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তা মঞ্জুর করেন।

মামলার নথি থেকে জানা যায়, গত বছরের ৫ আগস্ট ‘মঞ্চ ৭১’ নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরে একই বছরের ২৮ আগস্ট সকাল ১০টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির অডিটোরিয়ামে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ওই বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করা এবং অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে উসকানিমূলক বক্তব্য দেন এবং বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে।

এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, নামীয় ১৬ জন আসামির পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা আরও ৭০ থেকে ৮০ জন ব্যক্তি ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। গোয়েন্দা বিভাগের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা ‘মঞ্চ ৭১’ এর ব্যানারে একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন।

প্রাথমিক তদন্তে সাংবাদিক শওকত মাহমুদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে তদন্ত সংস্থা। অভিযোগ রয়েছে, তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারমূলক সভায় অংশ নেন।

এসব প্রেক্ষাপটে মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে তাকে এই মামলায় গ্রেফতার দেখানো প্রয়োজন বলে আদালতে উল্লেখ করা হয়, যা বিবেচনায় নিয়ে আদালত নির্দেশনা দেন।

এমডিএএ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।