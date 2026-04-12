‘১২০০০ কোটি টাকা লেনদেন’ দাবি করে পোস্ট, সেই পাটোয়ারী বাবুর আত্মসমর্পণ

‘১২০০০ কোটি টাকা লেনদেন’ দাবি করে পোস্ট, সেই পাটোয়ারী বাবুর আত্মসমর্পণ
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মামলা ঘিরে ১২ হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে দাবি করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া এমএইচ পাটোয়ারী বাবু ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করেছেন।
রোববার (১২ এপ্রিল) দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। এ বিষয়ে শুনানির পর ট্রাইব্যুনালের পরবর্তী সিদ্ধান্ত দেওয়ার কথা রয়েছে।
এর আগে, আদালত অবমাননার অভিযোগের বিষয়টি আমলে নিয়ে পাটোয়ারী বাবুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন ট্রাইব্যুনাল-১।
এর আগে গত ৭ এপ্রিল ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে পোস্টে লাইক-কমেন্ট ও শেয়ারকারীদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আরও পড়ুন
নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া পোস্টে বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদার, সাবেক আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, ট্রাইব্যুনালের সাবেক চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শিশির মনিরের ছবি জুড়িয়ে দেন বাবু। ওই পোস্টে তিনি শেখ হাসিনার মামলার রায় ঘিরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে নিজের মনগড়া কিছু তথ্য দেন।
এফএইচ/ইএ
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
