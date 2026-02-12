ভোটকেন্দ্রে কোনো সমস্যায় পড়লে কার কাছে যাবেন

ভোটকেন্দ্রে কোনো সমস্যায় পড়লে কার কাছে যাবেন
ভোট দিতে গিয়ে হঠাৎ কোনো ঝামেলায় পড়লেন - নাম খুঁজে পাচ্ছেন না, বুথে বিশৃঙ্খলা, বা কেউ ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করছে - এমন পরিস্থিতিতে কী করবেন, কাকে জানাবেন?
অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অথচ আইন ও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সহায়তার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। আপনার অধিকার সুরক্ষায় কোথায় যাবেন, জেনে নিন।
১. প্রিসাইডিং অফিসার
ভোটকেন্দ্রের সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হলেন প্রিসাইডিং অফিসার। কেন্দ্রে জাল ভোট, বিশৃঙ্খলা, নাম সংক্রান্ত জটিলতা বা যেকোনো প্রশাসনিক সমস্যার ক্ষেত্রে সরাসরি তার কাছে অভিযোগ জানান। প্রয়োজন হলে তিনি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
২. পোলিং অফিসার ও সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার
আপনার নির্ধারিত বুথে যদি কোনো সমস্যা হয় - যেমন ভোটার তালিকায় নামের ভুল, ব্যালট সংক্রান্ত বিভ্রান্তি বা কারিগরি জটিলতা - তাহলে সেখানে দায়িত্বরত পোলিং অফিসার বা সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারের সহায়তা নিন। তারা প্রাথমিক সমাধান দেওয়ার দায়িত্বে থাকেন।
৩. নিরাপত্তা কর্মী
কেন্দ্রের ভেতরে বা বাইরে শারীরিক হেনস্তা, ভয়ভীতি বা অস্থিরতার আশঙ্কা দেখা দিলে দায়িত্বরত পুলিশ, আনসার বা অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্রুত অবগত করুন। ভোটের পরিবেশ শান্ত ও নিরাপদ রাখা তাদের দায়িত্ব।
৪. হটলাইন (৩৩৩)
যেকোনো জরুরি অভিযোগ, অনিয়ম বা তথ্য জানাতে সরকারি হটলাইন ৩৩৩ নম্বরে কল করে ৯ চাপুন। এটি ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে এবং সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ পৌঁছে দেয়।
৫. নির্বাচন কমিশন হটলাইন (১০৫)
ভোটার নম্বর, কেন্দ্রের ঠিকানা বা অন্যান্য তথ্য জানতে নির্বাচন কমিশনের হটলাইন ১০৫ নম্বরে কল করতে পারেন।
মনে রাখবেন, ভোট দেওয়া শুধু অধিকার নয় - এটি নাগরিক দায়িত্বও। তাই কোনো সমস্যায় পড়লে নীরব না থেকে নিয়ম মেনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সচেতন ভোটারই গণতন্ত্রের শক্ত ভিত গড়ে তোলে।
৬. বিশেষ কন্ট্রোল রুম
নির্বাচন কমিশন ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ কন্ট্রোল রুমের নম্বর +৮৮০২২২৬৬৪১১১৮-এ যোগাযোগ করে তাৎক্ষণিক অভিযোগ জানানো যাবে।
সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি) নির্দেশিকা ও সরকারি হটলাইন তথ্য
