শ্বেতশুভ্র আভায় নজর কাড়লেন তানজিন তিশা

শ্বেতশুভ্র আভায় নজর কাড়লেন তানজিন তিশা
সম্প্রতি একেবারেই ভিন্ন সাজে হাজির হয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা। সাধারণত বিভিন্ন স্টাইলের চমকপ্রদ লুকে দেখা যায় তাকে, তবে এইবারের শ্বেতশুভ্র লুকটি যেন সবকিছুর থেকে আলাদা।
ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুক পোস্টে দেখা গেছে অভিনেত্রীর এই নতুন ঝলক। ছবিতে তিশা পরেছেন ঢিলেঢালা, ফ্লোয়ি কাটের লম্বা সাদা ড্রেস। শিফনের সাদা ওড়না মাথায় টেনে নিয়েছেন, যা তার লুককে স্নিগ্ধ ও মার্জিত করেছে। পোশাকের আরামদায়ক সিলুয়েট তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই।
ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের ইসলামে ‘কর্মফল’ নেই, আছে ‘কিফারাহ’। আর আমি দোয়া করেছি, এখনও আল্লাহর কাছেই দোয়া করি।’ এই ভাবনার সরলতা তার লুকের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলেছে।
অ্যাকসেসরিজে তিনি রেখেছেন মিনিমাল টাচ। চোখে রয়েছে ওভারসাইজড ব্রাউন সানগ্লাস, যা সাদার একঘেয়েমি ভেঙে আধুনিক চমক যোগ করেছে। কানে গোল্ড হুপ, হাতে আংটি এবং ঘড়ি সব মিলিয়ে নজরকাড়া পরিমিত স্টাইলিং। ছোট সাদা স্লিং ব্যাগটি পোশাকের সঙ্গে টোন-অন-টোন সমন্বয় সৃষ্টি করেছে।
মেকআপ একেবারে ন্যাচারাল। সফট পিঙ্ক লিপস্টিক এবং খুলে রাখা চুল তিশাকে আরও স্বাভাবিক ও প্রশান্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। নরম আলো ও রঙিন ব্যাকগ্রাউন্ডে সাজানো আউটডোর ছবিতে তাঁর শ্বেতশুভ্র উপস্থিতি যেন এক শান্তিপূর্ণ আবহ তৈরি করেছে।
জেএস/