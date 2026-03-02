মোঘল সাজে সোনমের বেবি শাওয়ার লুক

মোঘল সাজে সোনমের বেবি শাওয়ার লুক
রাজকীয় আয়োজন, নরম আলো আর অতীতের স্থাপত্যঘেঁষা আবহ এই আবেশময় পরিবেশেই বেবি শাওয়ার উদযাপন করেছিলেন সোনম কাপুর। ছবিতে তাকে দেখা যায় এক অনন্য সাজে, যেখানে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন তৈরি করেছে স্বতন্ত্র এক ফ্যাশন মুহূর্ত।
সোনমের পরনে ছিল প্যাস্টেল টিয়া রঙের লেহেঙ্গা। যা নরম, শান্ত অথচ দৃষ্টিনন্দন। গোটা পোশাকজুড়ে সূক্ষ্ম ফুল-পাতার কারচুপি এবং চুমকির কাজ যেন আলোয় মৃদু ঝিলিক ছড়াচ্ছে। ভারী রঙ বা জমকালো অলংকরণ নয়, বরং সংযত আভিজাত্যই এই সাজের মূল আকর্ষণ।
লেহেঙ্গার নকশায় স্পষ্ট মোঘল স্থাপত্যের প্রভাব। খিলানধর্মী প্যাটার্ন, সূক্ষ্ম অলংকরণ এবং প্রিন্টের বিন্যাসে সেই ঐতিহ্যের ছাপ। তবে সোনম সেটি পরেছেন একেবারে আলাদা ভঙ্গিতে। প্রচলিত লেহেঙ্গা-চোলির ধরন না মেনে শাড়ির মতো করে ড্রেপ করেছিলেন পোশাকটি। ফলে তৈরি হয়েছে নতুন ধাঁচের সিলয়েট, যা একই সঙ্গে ক্লাসিক এবং সমকালীন।
পোশাকের সঙ্গে মানানসই ভারী সোনালি গয়না কানের দুল, চোকার এবং বালা পুরো লুককে আরও পরিপূর্ণ করেছে। চুল টেনে বাধা, মেকআপে উজ্জ্বলতা নয় বরং কোমল টোন সব মিলিয়ে মাতৃত্বের উজ্জ্বলতা যেন স্বাভাবিকভাবেই ফুটে উঠেছে তার মুখে।
পাশে রয়েছেন তার স্বামী আনন্দ আহুজা। সাদামাটা কিন্তু পরিপাটি উপস্থিতিতে। ব্যক্তিগত এই মুহূর্তে দু’জনের চোখেমুখে ছিল এক ধরনের প্রশান্তি।
এই বিশেষ দিনের সাজের নেপথ্যে ছিলেন সোনমের দুই বছরের ছোট বোন রিয়া কাপুর। ছোটবেলা থেকেই সোনমকে নানা ভাবে সাজিয়ে দিতেন রিয়া। সেই শখই পরবর্তীতে পেশায় রূপ নেয়। বলিউডে স্টাইলিস্ট হিসেবে রিয়ার আলাদা পরিচিতি রয়েছে। এই বেবি শাওয়ারের লুকেও ধরা পড়েছে তার স্বাক্ষর। আড়ম্বর নয়, বরং ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক স্টাইল। পোশাকের রঙ, গয়নার ভারসাম্য, ড্রেপিংয়ের অভিনবত্ব সব কিছুতেই রয়েছে ভাবনার ছাপ।
ছবির আবহেও রয়েছে এক ধরনের নস্টালজিয়া। মোগল অনুপ্রাণিত দেয়াল নকশা, ভারী পর্দা, সোনালি-হলুদ আলোর ব্যবহার সব মিলিয়ে যেন রাজকীয় প্রাসাদের পরিবেশ। সেই পটভূমিতে প্যাস্টেল টিয়া রঙের লেহেঙ্গায় সোনম যেন অতীত আর বর্তমানের সেতুবন্ধন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।
এই আয়োজন শুধু মাতৃত্ব উদযাপন নয়, বরং স্টাইলের এক বিবৃতি। যেখানে ফ্যাশন হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত আবেগের ভাষা। রিয়ার পরিকল্পনা আর সোনমের স্বতন্ত্র উপস্থিতি দুই মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এমন এক মুহূর্ত, যা কেবল ছবি নয়, স্মৃতির অংশ হয়ে থাকে।
জেএস/