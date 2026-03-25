ইকরাম আকাশের কবিতা: প্রত্যুত্তর
আকুলতার প্রতীক্ষা যেন নির্ভীক মনোভাব
স্মরণে রাখা দীর্ঘশ্বাসগুলোতেই বসবাস,
কথিত লোকপ্রিয় মানুষ হয়ে উচ্ছ্বাসা কত -
বিস্তীর্ণ এই সমাজে আড়ালে তোমরা পরিত্যক্ত।
সহ্য ক্ষমতার পাল্লা ভারী করে দুনিয়াবি কামাও
পরকালের ইশারা না বুঝে ইহকালও হারাও !
অন্যের আকুলতায় নিজেকে সাধু বানাও
অবিচারের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে নিজেদের ঢোল পেটাও !
সাধারণেরা ভুক্তভোগী খোদা দেখছেন সব-
ন্যায্যতার ভিত্তি খর্ব করে, করছো তোমরা উল্লাস জয়।
দীর্ঘশ্বাসের মর্ম বুঝবে না, বুঝবে যেদিন পুড়বে সব
কাল হাশরে জমা হিসেবে খোদাই দিবেন প্রত্যুত্তর।
জেএস