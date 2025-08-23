রিলিজিয়াস রিপোর্টার্স ফোরামের নেতৃত্বে ফয়েজ ও খালিদ
ধর্মবিষয়ক বিট কাভার করা সাংবাদিকদের সংগঠন রিলিজিয়াস রিপোর্টার্স ফোরামের (আরআরএফ) নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া (ডিবিসি নিউজ) ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন খালিদ সাইফুল্লাহ (নয়া দিগন্ত)।
শনিবার (২৩ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৩ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ২০২৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত দুই বছর দায়িত্ব পালন করবে।
নবগঠিত কমিটিতে মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল (জাগো নিউজ) সহ-সভাপতি, শফিকুল ইসলাম সোহাগ (বাংলাদেশ প্রতিদিন) যুগ্ম সম্পাদক, রকিবুল হক (আমার দেশ) অর্থ সম্পাদক, আকতার হাবিব (চ্যানেল আই) সাংগঠনিক সম্পাদক এবং সাইদুল ইসলাম (ভোরের ডাক) দপ্তর ও প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
এছাড়া কমিটিতে কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন-উবায়দুল্লাহ বাদল (কালের কণ্ঠ), কামরুজ্জামান বাবলু (নিউ নেশন), মো. শামসুল ইসলাম (ইনকিলাব), আহমেদ জামাল (মানবজমিন), মিয়া হোসেন (দৈনিক সংগ্রাম) ও মহসীনুল করিম লেবু (অবজারভার)।
এর আগে বার্ষিক সাধারণ সভায় দুই বছরের কার্যক্রম নিয়ে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন ও এ সময়ের আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।
সংগঠনের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবলুর সঞ্চালনায় সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি উবায়দুল্লাহ বাদল। এসময় অর্থ সম্পাদক শাহ আলম নূর ও সাধারণ সম্পাদক নিজ নিজ প্রতিবেদন উপস্থাপন করলে কণ্ঠ ভোটে তা পাস হয়।
বার্ষিক সাধারণ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (হাব) সভাপতি সৈয়দ গোলাম সারওয়ার ও মহাসচিব ফরিদ আহমেদ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।
