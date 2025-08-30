  2. গণমাধ্যম

সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও সহযোগিতার জন্য সাপোর্ট ডেস্ক উদ্বোধন

প্রকাশিত: ০৮:০৭ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ইউনেস্কোর গ্লোবাল মিডিয়া ডিফেন্স ফান্ডের সহযোগিতায় বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আইনি সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য একটি সাপোর্ট ডেস্কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। সাংবাদিক সংগঠনের নেতা ও আইনি সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. সুসান ভাইজ অনলাইনে যুক্ত হয়ে এই সাপোর্ট ডেস্ক উদ্বোধন করেন।

গণমাধ্যম ও যোগাযোগ উন্নয়নবিষয়ক প্রতিষ্ঠান সমষ্টি আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সদস্য ওবায়দুর রহমান শহীন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি আবু সালেহ আকন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শামীম রেজা, সিনিয়র সাংবাদিক শাহনাজ মুন্নী, ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক এম এম বাদশা এবং সেফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক সেকান্দর আলী মিনা।

সৎ, বস্তুনিষ্ঠ, জনস্বার্থমূলক ও নৈতিক সাংবাদিকতার কারণে হয়রানিমূলক মামলার শিকার দেশের যে কোনো প্রান্তের সাংবাদিকরা হটলাইন নম্বর +8809617356868- এ ফোন করে আইনি ও পরামর্শমূলক সহায়তা নিতে পারবেন। এই ডেস্ক, যেসব সাংবাদিক আইনি সহায়তা চান, তাদের তথ্য সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট আইন সহায়তা সংস্থার কাছে পাঠাবে। প্রয়োজনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন জেলা বা অঞ্চলের আইনি সেবার সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

সুসান ভাইজ বলেন, ইউনেস্কো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাংবাদিকরা গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা টিকিয়ে রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এই ডেস্ক তাদের জন্য তাৎক্ষণিক সহায়তা নিশ্চিত করবে।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি আবু সালেহ আকন বলেন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি সাংবাদিকদের কল্যাণে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ডেস্কের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাংবাদিকরাও প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন। আমরা এ উদ্যোগ এগিয়ে নিতে সব ধরনের সহযোগিতা করবো।

অনুষ্ঠানে সাপোর্ট ডেস্ক বিভিন্ন বিষয়ে সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন দেন ড. শামীম রেজা, শাহনাজ মুন্নী ও সমষ্টির রেজাউল হক। এই সাপোর্ট ডেস্কে রয়েছেন বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন ও আইনসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের দশ সদস্য।

এছাড়া বাংলাদেশ লিগাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এই সাপোর্ট ডেস্কে আইন সহায়তা দিতে সহযোগিতা দেবে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

