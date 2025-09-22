পিআইবি ও অনলাইন এডিটরস অ্যালায়েন্সের যৌথ প্রশিক্ষণ উদ্যোগ
অনলাইন ও ডিজিটাল সাংবাদিকতায় দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এবং অনলাইন এডিটরস অ্যালায়েন্স যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফের সঙ্গে অনলাইন এডিটরস অ্যালায়েন্স নেতাদের বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়।
পিআইবির প্রধান কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে অনলাইন এডিটরস অ্যালায়েন্সের সভাপতি হাসান শরীফ, সহ-সভাপতি কে এম জিয়াউল হক, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান সোহেল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম এ এইচ এম কবির আহম্মেদ, অর্থ সম্পাদক মঈন বকুল এবং অফিস সম্পাদক মাসউদ বিন আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে অনলাইন ও ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, ফ্যাক্ট-চেকিংয়ের মাধ্যমে ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধ এবং প্রযুক্তি-ভিত্তিক নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ জানান, আগামী মাস থেকেই অনলাইন এডিটরস অ্যালায়েন্সের সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। এ সময় তিনি অনলাইন ও ডিজিটাল সাংবাদিকতায় আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করতে অনলাইন এডিটরস অ্যালায়েন্সকে আহ্বান জানান।
সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই প্রশিক্ষণে পিআইবির অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের পাশাপাশি অনলাইন এডিটরস অ্যালায়েন্সের অভিজ্ঞ সাংবাদিকরাও প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।
