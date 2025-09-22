  2. গণমাধ্যম

সাংবাদিকদের কারণেই আমরা ভালো কাজের উৎসাহ পাচ্ছি: ধর্ম উপদেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১১:২৮ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ধর্ম মন্ত্রণালয়ে রিলিজিয়াস রিপোর্টার্স ফোরামের নবনির্বাচিত নেতাদের সঙ্গে উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন/ছবি সংগৃহীত

সাংবাদিকদের কারণেই ভালো কাজ করতে উৎসাহ পাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।

তিনি বলেন, ‘আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সাংবাদিকদের অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। তারা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংবাদগুলো সঠিকভাবে প্রচার করছেন বলেই আমরা ভালো কাজ করতে আরও উৎসাহ পাচ্ছি।’

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ধর্ম বিটের রিপোর্টারদের সংগঠন রিলিজিয়াস রিপোর্টার্স ফোরামের (আরআরএফ) নবনির্বাচিত নেতাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

এর আগে ধর্ম উপদেষ্টা আরআরএফের নবনির্বাচিত নেতাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এসময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ধর্মসচিব এ কে এম আফতাব হোসেন প্রামাণিক। আরআরএফ নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- সভাপতি ফয়েজ উল্লাহ ভুঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ, যুগ্ম সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সোহাগ, অর্থ সম্পাদক রকীবুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক আকতার হাবিব, দফতর, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাইদুল ইসলাম এবং নির্বাহী সদস্য শামসুল ইসলাম, আহমেদ জামাল, কামরুজ্জামান বাবলু, মহসিনুল করিম লেবু ও মিয়া হোসেন। এছাড়া ধর্ম বিষয়য়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো: আবুবকর সিদ্দীক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে যেসব কর্মকর্তা নিয়োগ পেয়েছেন তাদের অনেককেই স্বৈরাচারের দোসর আখ্যা দিয়ে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, অনেকেই তাদের ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দিতে বলছেন। কিন্তু এর সঙ্গে হাজার হাজার লোক জড়িত। চাইলেও এদের সরানো সম্ভব না। যারা আছেন তারা সৎ বা ডেডিকেটেট কি না সেটা দেখার বিষয়। তবে এরা যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটাতে পারে সে বিষয়ে আমরা নজর রাখছি।

সাংবাদিকদের গঠনমূলক সমালোচনা করার আহ্বান জানিয়ে ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, ধর্ম মন্ত্রণালয় বা হজকেন্দ্রিক নিউজ করার সময় মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য কী তা একই সঙ্গে উপস্থাপন করলে সেই নিউজ গ্রহণযোগ্য হবে। না হয় একপেশে সংবাদ হয়ে যায়।

তিনি বলেন, কেউ অসত্য নিউজ করলে তার বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিলে যাওয়া বা মানহানির মামলা করা সেটা আমরা চাই না। তবে আমাদেরও ভুলত্রুটি থাকতে পারে। কারণ আমরা কোন অবস্থায় দায়িত্ব নিয়েছি যা সবারই জানা।

সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন ধর্ম উপদেষ্টা।

