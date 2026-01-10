রাষ্ট্র সংস্কারে গুরুত্ব দিতে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি আহ্বান
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় রাষ্ট্র সংস্কারের বিষয়টি গুরুত্ব দিতে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (পিআইবি) মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) ৫০ জন সদস্যকে নিয়ে আয়োজিত নির্বাচনকালীন সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
ফারুক ওয়াসিফ বলেন, ৭১ আর ২৪ আমাদের জাতির গুরুত্বপূর্ণ দুটি আবেগের জায়গা। এই দুটিকে ধারণ করে নতুন রাষ্ট্র বিনির্মাণে সাংবাদিকদের ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বলেন, বদলে যাওয়া সমাজ বাস্তবতায় গতানুগতিক নির্বাচনি রিপোর্টিং দিয়ে তরুণ প্রজন্মকে স্পর্শ করা সম্ভব নয়। নির্বাচনি সাংবাদিকতায় সংস্কার, প্রার্থীদের অবস্থান এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা তুলে ধরার ওপর তিনি গুরুত্ব দেন।
সামনের দিনে সাংবাদিকতার বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়া ও অপতথ্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি ফ্যাক্ট চেকিং, প্রযুক্তি ও এআই ব্যবহারের মাধ্যমে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার ওপর জোর দেন।
ডিআরইউর তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাহমুদ সোহেল বলেন, এআইয়ের ব্যবহার সম্পর্কে সাংবাদিকদের জানা অপরিহার্য। এজন্য পিআইবি কর্তৃপক্ষকে পর্যায়ক্রমে ডিআরইউর সব সদস্যকে নিয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের দাবি জানান তিনি।
দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক আমার দেশের ডেপুটি এডিটর সুলতান মাহমুদ এবং পিআইবির সিনিয়র প্রশিক্ষক গোলাম মুর্শেদ।
সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের পরিচালক শাহীন হাসনাত, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির অর্থ সম্পাদক নিয়াজ মাহমুদ সোহেল, দপ্তর সম্পাদক রাশিম মোল্লা ও সাবেক সহ-সভাপতি গাজী আনোয়ার।
এনএইচ/এমএমকে/এএসএম