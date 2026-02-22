সাংবাদিক সালিম সামাদ আর নেই
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সালিম সামাদ আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর ধানমন্ডির বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। দুপুর আড়াইটায় জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে ও পরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সালিম সামাদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
সালিম সামাদের পরিবার সূত্রে জানা যায়, তিনি ক্যানসারে ভুগছিলেন। রোববার মিরপুর-১১ নম্বরে পারিবারিক কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হবে।
সালিম সামাদ খ্যাতনামা ছিলেন তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য। সাহসী সাংবাদিকতার জন্য তিনি ১৯৯০ সালে অশোকা ফেলো নির্বাচিত হন। বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন ছাড়াও ভারতের আউটলুক, ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকায় লিখেছেন তিনি।
পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ে সালিম সামাদ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এবং গবেষণার কাজও করেছেন। দেশ-বিদেশের একাধিক গণমাধ্যম, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার ফেসবুক পেজে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সালিম সামাদের জন্ম ১৯৫২ সালের ১৩ নভেম্বর।
২০০২ সালে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করে তৎকালীন সরকার। তাকে গ্রেফতার করে দীর্ঘদিন কারাগারে রাখা হয়। সালিম সামাদ সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা ট্রিবিউন, শুদ্ধস্বর, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স রিভিউসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখতেন।
এনএইচ/এমকেআর