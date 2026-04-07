সাগর-রুনি হত্যার বিচার দাবি ডিআরইউয়ের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩০ এএম, ০৭ এপ্রিল ২০২৬
সাগর-রুনি হত্যার বিচার দাবি ডিআরইউয়ের
সাগর-রুনি হত্যার বিচার দাবিতে সমাবেশ করে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি

সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যার বিচার দাবি করেছেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নেতারা। সোমবার (৬ এপ্রিল) ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেলের সঞ্চালনায় আয়োজিত সমাবেশে এ দাবি করেন বক্তারা।

ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকন বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের বয়স মাত্র দেড় মাস। ডিআরইউ আশা প্রকাশ করছে এই সরকার শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক নেতৃত্বের মাধ্যমে এ হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করবে। ডিআরইউ সরকারের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের কাছে বিনীতভাবে আহ্বান জানাচ্ছে- ঘরে ঢুকে সংঘটিত এই নির্মম হত্যার দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করা হোক।

তিনি বলেন, যদি বর্তমান সরকারও এ হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের ওপরও ব্যর্থতার দায় বর্তাবে। আগামী বৃহস্পতিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। যদি সেখান থেকে কোনো ইতিবাচক আশ্বাস না পাওয়া যায়, তবে সাংবাদিক সমাজ আরও বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবে।

আবু সালেহ আকন আরও বলেন, সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও এখনো পর্যন্ত এ নৃশংস হত্যার কোনো বিচার সম্পন্ন হয়নি। সাগর-রুনি হত্যার পর থেকে এ পর্যন্ত পাঁচটি সরকারের আমল অতিবাহিত হয়েছে-আওয়ামী লীগ সরকার, ২০১৪ সালের একদলীয় সরকার, ২০১৮ সালের রাতের সরকার, ২০২৪ সালের ডামি সরকার এবং পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকার। এই দীর্ঘ সময়ে সাংবাদিক সমাজ বারবার বিচারের দাবিতে আকুতি জানিয়েছে, কিন্তু কোনো কার্যকর অগ্রগতি দৃশ্যমান হয়নি। এতে জনমনে গভীর হতাশা ও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

তিনি বলেন, ডিআরইউয়ের পক্ষ থেকে গত বছর অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাজনক। এতে বিচারহীনতার সংস্কৃতি আরও দৃঢ় হয়েছে বলে মনে করছে সংগঠনটি।

ডিআরইউ সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল বলেন, এখন পর্যন্ত কোনো সরকারই এ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে চায়নি। চাইলে এতদিন সময় লাগার কথা নয়। একে একে তিন সরকার এলো, কিন্তু সাগর-রুনি হত্যার বিচারের কোনো অগ্রগতিই হয়নি। তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ পিছিয়েছে ১২৫ বার। চাঞ্চল্যকর এমন কোনো হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন এতবার পেছানোর কোনো নজির আছে কিনা জানা নেই। বর্তমানে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার দেশ পরিচালনা করছে। আমাদের বিশ্বাস এ হত্যাকাণ্ডের বিচার নিয়ে এই সরকার আন্তরিক থাকবে।

ডিআরইউয়ের সাবেক সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন বাদশা বলেন, সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের বিচার দীর্ঘদিনেও সম্পন্ন না হওয়ায় একের পর এক সরকার জনগণকে হতাশ করেছে। ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বিচার পাওয়ার আশা ছিল, কিন্তু তারাও তা সম্পন্ন করতে পারেনি। এখন বর্তমান বিএনপি সরকারের কাছে প্রত্যাশা- তারা যেন এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করে প্রমাণ করে যে খুনীদের ক্ষমতার চেয়ে আইনের শক্তি অনেক বেশি।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন, ডিআরইউয়ের সাবেক সভাপতি সৈয়দ শুকুর আলী শুভ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদ, ডিইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম প্রধান, ডিইউজের যুগ্ম সম্পাদক দিদারুল আলম, বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল তালুকদার প্রমুখ। 

