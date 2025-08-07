মোহাম্মদপুরে সেনা অভিযান, ককটেল ও দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার ৪
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অভিযান চালিয়ে ককটেল বোমা ও দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাংয়ের প্রধান নয়ন ও তার তিন সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোররাত ৪টার দিকে সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একটি চৌকস দল এ অভিযান চালায়।
গ্রেফতাররা হলেন—মো. হৃদয় (২৬), মো. নয়ন (২০), মো. মেহেদী হাসান (২১) ও মো. আল-আমিন (২১)।
৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, কিছুদিন আগে মোহাম্মদপুরের চাঁদউদ্যান এলাকায় কয়েকজন সন্ত্রাসীকে দেশীয় অস্ত্রহাতে শোডাউন ও এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে আহত করতে দেখা যায়। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর নয়নের গ্যাং শনাক্ত করা হয়।
তিনি বলেন, নয়নের গতিবিধি প্রযুক্তির সহায়তায় নজরদারিতে রাখা হয়। ভোররাতে তার সুনির্দিষ্ট অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর অভিযান চালিয়ে প্রথমে নয়নকে গ্রেফতার করা হয়। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বাকিদেরও আটক করা হয়।
অভিযানে নয়ন ও তার সহযোগীদের আস্তানা থেকে দুটি ককটেল বোমা, সামুরাই তলোয়ার, চাপাতি ও বিভিন্ন ধরনের ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতাররা এলাকায় প্রভাব বিস্তার, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও চাঁদাবাজিতে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তারা আরও কিছু সহযোগীর নামও জানিয়েছেন, যাদের গ্রেফতারে পরবর্তী অভিযান পরিচালনার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।
আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সকালে গ্রেফতারদের মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
