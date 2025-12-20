  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে পৃথক স্থান থেকে দুই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
মো. শফি ও মো. আলী আকবর। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাউজান ও হাটহাজারী থেকে দুই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকালে মরদেহগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, রাউজান থেকে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির নাম মো. শফি (৬৫)। তিনি রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়াহেদেরখীল এলাকার বাসিন্দা এবং চারা বটতল বাজারে নৈশপ্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার রাতে নিখোঁজ হন তিনি। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাননি। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে স্থানীয়রা বাজারসংলগ্ন একটি ঝোপের পাশে পড়ে থাকা মরদেহ দেখতে পান এবং পরিবার ও পুলিশকে বিষয়টি জানান।

পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। নিহত শফির চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ ও জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, হাটহাজারী পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ফটিকা ইউনিয়নের কামালপাড়া এলাকায় একটি ভাড়া বাসার ছাদ থেকে মো. আলী আকবর (৩৮) নামের এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে হাটহাজারী মডেল থানা পুলিশ।

নিহত আলী আকবর রাঙ্গুনিয়া উপজেলার দক্ষিণ ঘাগড়া খিলমোগল বাদামতল এলাকার বাসিন্দা ছিদ্দিক আহমদের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিনি চার মাস আগে দেশে ফেরেন। পরে স্বামী পরিত্যক্তা দুই সন্তানের জননীকে বিয়ে করে ওই এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করছিলেন। পরিবারের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ ছিল না। কয়েকদিন আগে তিনি রাঙ্গুনিয়ায় যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে রাতে আত্মহত্যা করেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

হাটহাজারী মডেল থানার উপ-পরিদর্শক মো. আনিস বলেন, জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯ এর মাধ্যমে খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এটি আত্মহত্যা না হত্যা তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

