পেট্রোবাংলা কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি রফিকুল, সম্পাদক নুর আলম

পেট্রোবাংলা কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি রফিকুল, সম্পাদক নুর আলম
বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচনে সভাপতি পদে মো. রফিকুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক পদে শেখ নুর আলম নির্বাচিত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) পেট্রোবাংলার উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) তারিকুল ইসলাম খান স্বাক্ষরিত এক বার্তায় এই তথ্য জানানো হয়েছে।
এছাড়াও মো. আরিফুল হক (সিনিয়র সহ-সভাপতি), মো. আমিরুল ইসলাম ও মো. আবুল হোসেন (সহ-সভাপতি), রুহুল আমিন (সহ-সাধারণ সম্পাদক), মো.আবুল বাসার (সাংগঠনিক সম্পাদক), আব্দুল্লাহ আল ফিরোজ (সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক), মো. দিদারুল ইসলাম (অর্থ সম্পাদক), মো. নজরুল ইসলাম (দপ্তর সম্পাদক), মো. নুর আলম সিদ্দিক (প্রচার সম্পাদক), মো. মাছুম মোল্লা (ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক) এবং মো. সিরাজ-উদ-দৌলা (নির্বাহী সদস্য) পদে নির্বাচিত হয়েছেন।
বার্তায় বলা হয়, মো.জুলিয়ান প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
এনএস/এমআরএম/এএসএম