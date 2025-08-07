  2. জাতীয়

সন্ধ্যার মধ্যে ৬ অঞ্চলে ঝড়-বৃষ্টির আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৪ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে দেশের ছয় অঞ্চলে ঝড়-বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। এসব অঞ্চলের নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে আবহাওয়াবিদ আফরোজা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে দেশের খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার অঞ্চলের ওপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা অথবা ঝড়োহাওয়াসহ অস্থায়ীভাবে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

এছাড়া দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বৃষ্টির আভাস রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। কোথাও ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণ হতে পারে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

