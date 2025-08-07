৩ বিভাগে নদ-নদীর পানি বাড়বে, প্লাবিত হতে পারে নিম্নাঞ্চল

৩ বিভাগে নদ-নদীর পানি বাড়বে, প্লাবিত হতে পারে নিম্নাঞ্চল
দেশের তিনটি বিভাগের বিভিন্ন জায়গায় নদ-নদীর পানি বেড়ে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সংস্থাটি নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস সম্পর্কিত এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের সুরমা, কুশিয়ারা, যাদুকাটা, জিঞ্জিরাম, সারিগোয়াইন, মনু, ধলাই, খোয়াই, ঝালুখালি, সোমেশ্বরী, ভুগাই ও কংস নদীসমূহের পানি আগামী দুদিন বাড়তে পারে ও সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে।
এর ফলে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, শেরপুর, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।
পাশাপাশি চট্টগ্রাম বিভাগের গোমতী, হালদা, সাঙ্গু ও মাতামুহুরি নদীসমূহের পানি আগামী দুদিন বাড়তে পারে। মুহুরী, সেলোনিয়া ও নোয়াখালীর খাল এবং নদীসমূহের পানি সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে। এর ফলে ফেনী ও নোয়াখালী জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী সরদার উদয় রায়হান জানান, রংপুর বিভাগের তিস্তা, ধরলা দুধকুমার নদীসমূহের পানি আগামী ২৪ ঘণ্টা স্থিতিশীল থাকতে পারে। পরের দুদিন তা বাড়তে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন ওই নদীসমূহের পানি সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে।
