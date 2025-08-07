  2. জাতীয়

বাড্ডায় ভবন থেকে পড়ে ওয়ার্কশপ মিস্ত্রির মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৮ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর বাড্ডা থানা পোস্ট অফিস গলি এলাকার একটি বাসার দোতলা থেকে নিচে পড়ে মো. পলাশ (৩৫) নামে এক ওয়ার্কশপ মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক দুপুর ২টা ৩০ মিনিটের দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের ভাই আকাশ বলেন, আমার ভাইয়ের নিজের ওয়ার্কশপ রয়েছে। সে কাজ করে দুপুর দেড়টার দিকে আমাদের নিজ বাসায় দোতলায় কাজ করার সময় নিচে পড়ে যায়। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, আমাদের বাড়ি ঢাকার নবাবগঞ্জের জৈনপুর এলাকায়। বর্তমানে বাড্ডার পোস্ট অফিস গলি এলাকার নিজ বাসায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। নিহত ব্যক্তি এক ছেলে এক মেয়ের জনক ছিল।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

