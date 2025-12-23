দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে ছাড়াই অজিদের বক্সিং ডে টেস্ট স্কোয়াড

দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে ছাড়াই অজিদের বক্সিং ডে টেস্ট স্কোয়াড
চোট কাটিয়ে অ্যাডিলেড টেস্টের স্কোয়াডে ফিরেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। একাদশেও ছিলেন সেই ম্যাচে তবে বক্সিং ডে টেস্টে দলে রাখা হয়নি তাকে। বাদ পড়েছেন নাথান লায়নও।
ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে অস্ত্রোপচার করা হবে লায়নের। ফলে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাকে। অন্যদিকে পিঠের চোট থেকে সেরে উঠলেও সতকর্তাবশত বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে কামিন্সকে।
সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেও মাঠে নামা হয়নি কামিন্সের। তবে তৃতীয় টেস্টে স্কোয়াডে ফেরেন। সেই ম্যাচ ৮২ রানে জিতে ১১ দিনে অ্যাশেজ সিরিজ নিজেদের করে নেয় অজিরা।
অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে ফিরেছেন স্টিভেন স্মিথ। তৃতীয় টেস্টে একাদশের বাইরে ছিলেন। কামিন্সের অনুপস্থিতিতে শুরুর দুই টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। এবারও কামিন্স না থাকাও মেলবোর্নে নেতৃত্বের ভার তার কাঁধেই।
পেস বোলার ঝাই রিচার্ডসন ও স্পিনার টড মারফিকে আবার দলে ডাকা হয়েছে। পাশাপাশি অ্যাডিলেডে একাদশে সুযোগ না পেলেও মাইকেল নেসার, বো ওয়েবস্টার ও ব্রেন্ডন ডগেট দলে নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছেন।
আগামী ২৫ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট।
চতুর্থ টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়া দল:
স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটকিপার), ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, উসমান খাজা, মারনাস লাবুশেন, টড মারফি, মাইকেল নেসার, ঝাই রিচার্ডসন, মিচেল স্টার্ক, জেক ওয়েদারাল্ড, বো ওয়েবস্টার।
