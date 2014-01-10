ওসমান হাদির কবরের দিকে জনস্রোত, শাহবাগে পুলিশের ব্যারিকেড

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৯ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর শাহবাগ থানার সামনে পুলিশের ব্যারিকেড/ছবি: জাগো নিউজ

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির কবরের দিকে জনস্রোত নেমেছে। তবে তা ঠেকাতে রাজধানীর শাহবাগ থানার সামনে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। ফলে লোকজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ-সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি এলাকায় হাদির কবরে যেতে পারছেন না।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ওসমান হাদির মরদেহ দাফন করা হয়। এরপরই শাহবাগে জনস্রোত নামে। তা ঠেকাতে শাহবাগ থানার সামনে পুলিশ ব্যারিকেড দেয়।

বিকাল ৪টার দিকে সরেজমিনে দেখা যায়, পুরো শাহবাগ এলাকায় মানুষের ভিড়। শাহবাগ মোড় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অভিমুখী সড়ক আটকে রেখেছে পুলিশ। সেখানে উপস্থিত জনতা ‘এক হাদি লোকান্তরে, লক্ষ হাদি ঘরে ঘরে’, ‘ইনসাফ, ইনসাফ’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

এর আগে বিকেল ৩টার দিকে হাদির মরদেহ বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স কবরস্থানে পৌঁছায়। পরে তাকে দাফন করা হয়। বর্তমানে কবরস্থানের আশপাশে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, সোয়াটসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য মোতায়েন রয়েছেন।

