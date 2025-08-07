  2. জাতীয়

সেনাবাহিনী ও টার্কিস এয়ারলাইন্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৯ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
সেনাবাহিনী ও টার্কিস এয়ারলাইন্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

বাংলাদেশ ও তুরস্ক দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও টার্কিশ এয়ারলাইন্সের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) এ সমঝোতা স্মারক সই হয় বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

আইএসপিআর জানায়, এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরিরত ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্যরা সরকারি বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন গন্তব্যে টার্কিশ এয়ারলাইন্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সাশ্রয়ী ভাড়ায় ভ্রমণ করতে পারবেন।

সেনাবাহিনী ও টার্কিস এয়ারলাইন্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

চুক্তিটি একদিকে যেমন সেনা সদস্যদের যাতায়াত ব্যয় হ্রাসে সহায়ক হবে তেমনি সরকারি অর্থের সাশ্রয়ও নিশ্চিত করবে। এছাড়াও সেনা সদস্যরা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্টার অ্যালায়েন্সের বিভিন্ন সুবিধা সাশ্রয়ী মূল্যে উপভোগ করতে পারবেন।

ফলে বিদেশে দায়িত্ব পালনের সময় সেনাবাহিনীর অভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ভ্রমণও হবে সহজতর ও সাশ্রয়ী।

টিটি/এমআইএইচএস/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।