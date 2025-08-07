  2. জাতীয়

দুর্নীতির মামলায় এসকে সুরের বিরুদ্ধে চার্জশিট অনুমোদন

প্রকাশিত: ০৬:০৩ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
সম্পদের হিসাব বিবরণী জমা না দেওয়ার (নন-সাবমিশন) মামলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার (এসকে) সুর চৌধুরীর বিরুদ্ধে চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বুধবার (৬ আগস্ট) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান। মামলার সুষ্ঠু বিচারের লক্ষ্যে শিগগির এ চার্জশিট আদালতে দাখিল করা হবে।

দুদক সূত্র জানায়, কমিশনের প্রাথমিক অনুসন্ধানে এসকে সুর চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পাওয়ার পর তার বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করা হয়। সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ পেয়েও তিনি নির্ধারিত সময়ে তা কমিশনে দাখিল করেননি। এজন্য ২০২৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর এই নন-সাবমিশন মামলাটি করা হয়।

এর আগে নন-সাবমিশন মামলা ছাড়াও অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে এসকে সুর চৌধুরী, তার স্ত্রী সুপর্ণা সুর চৌধুরী ও মেয়ে নন্দিতা সুর চৌধুরীর বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা করা হয়েছে। চলতি বছরের ১৬ মার্চ মামলাগুলো করা হয়।

গত ২৭ জানুয়ারি সিতাংশু কুমার (এসকে) সুর চৌধুরীর বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টের লকারে রক্ষিত তিনটি বক্সে তল্লাশি করে তিনটি বক্স থেকে ৫৫ হাজার ইউরো, ১ লাখ ৬৯ হাজার মার্কিন ডলার, ৭০ লাখ টাকার এফডিআর ও ১ হাজার ৫ দশমিক ৪ গ্রাম সোনা জব্দ করা হয়। গত ১৯ জানুয়ারি এসকে সুরের ধানমন্ডির বাসায় অভিযান চালিয়ে নগদ ১৭ লাখ ২৫ হাজার টাকাসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ আলামত জব্দ করে দুদকের অনুসন্ধান টিম। চলতি বছরের ১৪ জানুয়ারি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তায় এসকে সুরকে গ্রেফতার করে দুদকের উপপরিচালক নাজমুল হোসাইনের নেতৃত্বে একটি টিম।

