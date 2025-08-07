  2. জাতীয়

জুলাই শহীদদের অনুদান-ভাতা: পরিবারের দ্বন্দ্ব মেটাতে হচ্ছে বিধি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৩ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
জুলাই শহীদদের অনুদান-ভাতা: পরিবারের দ্বন্দ্ব মেটাতে হচ্ছে বিধি

জুলাই শহীদদের অনুদান ও ভাতা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মেটাতে বিধিমালা হচ্ছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিধিমালাটি চূড়ান্ত করবে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সচিবালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, জুলাই শহীদদের পরিবারের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখছি। শহীদদের জন্য যে সম্মানী দেওয়া হচ্ছে সেটা নিয়ে। কে টাকাটা পাবেন সেটা নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হচ্ছে।

শফিকুল আলম বলেন, এজন্য একটি বিধি করে দেওয়া হবে। কে কতটুকু অংশ পাবে সেটা বিধিতে উল্লেখ করা হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে জানতে পারবেন। যদি স্ত্রী থেকে থাকেন সে কি রকম পাবেন, বাবা মা কতটুকু পাবেন বা ছেলে মেয়ে- এ বিষয়গুলো নির্ধারণ করার জন্য বিধি হচ্ছে। এ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আপনাদের জানাবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের ‘জুলাই শহীদ’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার। জুলাই শহীদ পরিবারকে সরকার এককালীন অর্থ সহায়তা ছাড়াও মাসিক ভাতা দিচ্ছে। সরকারিভাবে জুলাই শহীদ পরিবারকে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে ৩০ লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে। গত অর্থবছরে (২০২৪-২০২৫) অর্থবছরে ১০ লাখ এবং বাকি ২০ লাখ টাকা চলতি (২০২৫-২০২৬) অর্থবছরে দেওয়া হচ্ছে। শহীদ পরিবার মাসিক ২০ হাজার টাকা করে ভাতা পাবে।

সরকার যার যার ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইন মেনে সহায়তার এককালীন অর্থ যেভাবে ভাগ করে দিচ্ছে, তাতে আপত্তি শহীদ মা-বাবা ও স্ত্রীদের। কোনো কোনো শহীদ মা-বাবার অভিযোগ স্ত্রী বেশি পাচ্ছেন, আবার স্ত্রীর অভিযোগ মা-বাবা বেশি পাচ্ছেন। সহায়তা কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছেন অনেক শহীদের পরিবারের সদস্যরা। এ অনুদান কেন্দ্র করে পারিবারির দ্বন্দ্ব বিশেষ করে বউ-শাশুড়ির দ্বন্দ্ব মেটাতে হয়রান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

আরএমএম/এমআইএইচএস/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।