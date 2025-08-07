পোস্টালে ভোট দিতে পারবেন প্রবাসী, কারাবন্দি ও ভোটে দায়িত্বরতরা

পোস্টালে ভোট দিতে পারবেন প্রবাসী, কারাবন্দি ও ভোটে দায়িত্বরতরা
নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, প্রবাসী বাংলাদেশিরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন এবং তাদের ব্যালট পেপারে শুধু প্রার্থীর প্রতীক থাকবে, থাকবে না কোনো নাম। তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবার ভোট দিতে পারবেন কারাগারবন্দি ও ভোটের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরাও।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) নবম কমিশন সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি।
তিনি বলেন, ‘প্রবাসীদের কাছে সিম্বল ব্যালট (প্রতীক সম্বলিত) যাবে যাতে সময় কম লাগে। প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়ার পর তারা অনলাইনে প্রার্থীর তালিকা দেখতে পারবেন। সেই তালিকা অনুযায়ী পছন্দের প্রার্থীর প্রতীক দেখে তারা ব্যালটে ভোট দেবেন।
এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, প্রবাসীদের ভোট নিশ্চিত করতে চাই। মাধ্যমটা হবে পোস্টাল ব্যালট। এবার তিনভাবে পোস্টাল ব্যালটে ভোট হবে। প্রবাসী, কারাগারবন্দী ও ভোটের দায়িত্বে ব্যক্তিরাও এই সুবিধা পাবেন। এজন্য আগেই নিবন্ধন করতে হবে। পোস্টাল ব্যালটের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রচার ও ভোটারশিক্ষণের কাজ শুরু হবে।
এক প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশনার জানান, শেষ মুহূর্তে আদালতের আদেশে কোনো প্রার্থীর পরিবর্তন হলে সেখানে পোস্টাল ব্যালট ব্যবহার করা যাবে না। তবে আইনি প্রক্রিয়া দ্রুত করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।
আবুল ফজল জানান, এই প্রক্রিয়াটি বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। ব্যালট আনা-নেওয়ার জন্য প্রতি ব্যালটে প্রায় ৫০০ টাকা খরচ হবে, যা ছাপানোর খরচ থেকে আলাদা। নিবন্ধন কার্যক্রমের জন্য ৪৮ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নেওয়া হবে। প্রতি এক লাখ ভোটারের জন্য সব মিলিয়ে প্রায় ৬ থেকে ৭ লাখ টাকা খরচ হতে পারে।
তিনি বলেন, ভোটার তালিকা আইনে সামান্য সংশোধন করা হয়েছে, যার ফলে বছরের মাঝামাঝিতেও ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা সম্ভব হবে। ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ১৮ বছর পূর্ণ করবে, তাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ১৮ থেকে ২০ লাখ নতুন তরুণ ভোটার যুক্ত হতে পারে।
