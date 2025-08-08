আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর থেকে গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর থেকে গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর থেকে মো. মনছুর বৈদ্য (৫২) নামে এক ব্যক্তির গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) পৌরসভার উত্তর রাঙ্গামাটিয়া আদর্শ গ্রাম এলাকার আশ্রয়ণের ঘর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
নিহত মনছুর বৈদ্য হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের বেটুয়ারখীল এলাকার মৃত শফিউল আলমের ছেলে।
নিহতের বড় ভাই আবুল কালাম জানান, আদর্শ গ্রাম এলাকায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরে থাকতেন মনছুর। কিন্তু তার পরিবার থাকতেন হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের বেটুয়ারখীল এলাকায়। সকালে ঘরের ভেতরে মনছুরের মরদেহ দেখতে পেয়ে প্রতিবেশীরা খবর দেন।
এ বিষয়ে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর আহম্মদ বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর থেকে মনছুর বৈদ্য নামে এক ব্যক্তির গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।
কেএইচকে/এমএস