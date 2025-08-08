  2. জাতীয়

ফেসবুকে ইলিশ বিক্রির নামে প্রতারণা, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
গ্রেফতারকৃত দুই যুবক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ইলিশ বিক্রির নামে প্রতারণার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে রাজধানীর নিউমার্কেট থানা পুলিশ।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- মো. সিফাত মোল্লা (২৫) ও মো. মাসুম বেগ (২৫)।

নিউমার্কেট থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, একজন ব্যক্তি গত ৫ জুলাই সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফেসবুক ‘চাঁদপুর ইলিশ ঘাট’ নামে একটি পেজে ইলিশের লোভনীয় বিজ্ঞাপন দেখেন। পরে পেজে উল্লিখিত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরের মাধ্যমে গ্রেফতারকৃতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যোগাযোগের একপর্যায়ে ইলিশ ক্রয়ের উদ্দেশে তিনি মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারকদের দেওয়া বিভিন্ন নম্বরে টাকা পাঠান। এভাবে ওই ব্যক্তির থেকে প্রতারকরা দুই লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী বাদী হয়ে নিউমার্কেট থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

ডিএমপির উপ-কমিশনার জানান, তদন্তে প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় পুলিশ প্রথমে বুধবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় নড়াইল সদর থানার রতনগঞ্জ বাজার থেকে মো. সিফাত মোল্লাকে ও পরদিন বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোর সোয়া ৫টা ১৫ মিনিটে কালিয়া থানা এলাকা থেকে মো. মাসুম বেগকে গ্রেপ্তার করে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে প্রতারণায় ব্যবহৃত চারটি মোবাইল ফোন ও একটি সিমকার্ড জব্দ করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানিয়েছে পুলিশের এই কর্মকর্তা।

