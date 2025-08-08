আগামীর বাংলাদেশে নারীরাই মূল শক্তি হবে: ফরিদা
আগামীর বাংলাদেশে নারীরাই মূল শক্তি হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকেলে ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
জুলাই কন্যা ফাউন্ডেশন ‘জুলাই কন্যা অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে। এ সময় আগামীর বাংলাদেশ গঠনে নারীদের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ফরিদা আখতার।
তিনি বলেন, নারীরা যোগ্যতা, কমিটমেন্ট ও আন্তরিকতার দিক থেকে এগিয়ে, তাই আগামীর বাংলাদেশে নারীরাই হবে মূল শক্তি।
উপদেষ্টা বলেন, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে থেকে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি কিভাবে জুলাই কন্যাদের সামনে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জাতীয় পর্যায়ের বড় বড় অনুষ্ঠানে তাদের যথাযথ জায়গা দেওয়া হয় না।
ফরিদা আখতার বলেন, এখনো শহীদদের মা জাতীয় সঙ্গীত শুনতে শুনতে অশ্রুসিক্ত হন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারী যোদ্ধাদের সংখ্যা কম হলেও তাদের অবদান অবিস্মরণীয়। প্রতিটি আন্দোলনের পেছনে মায়েদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
উপদেষ্টা আরও বলেন, ৫২’র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১’র মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত নারীরা সামনের সারিতে ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর বা আন্দোলন শেষে নারীদের স্থান প্রান্তিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার প্রবণতা ছিল, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
তিনি বলেন, দেশের ৫১ শতাংশ নারীকে আর পেছনে রাখা যাবে না। অধিকার কেউ দিয়ে যায় না, তা আদায় করে নিতে হয়। জুলাই কন্যা ফাউন্ডেশনের মূল কাজ হওয়া উচিত-যেখানেই থাকুক, নারীদের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করা।
জুলাই কন্যা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি জন্নাতুল নাঈম প্রমীর সভাপতিত্বে আরও বক্তৃতা করেন শহীদ আবরার ফাহাদের মা, স্ট্যাম্পফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান টুম্পা, শহীদ নাঈমা সুলতানার মা, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধা আইমান।
অনুষ্ঠানে ১০০ নির্বাচিত নারীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘জুলাই কন্যা অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাদের জীবন ও কর্মভিত্তিক সাফল্যের গল্প তুলে ধরা হয়, যাতে অন্য নারীরা অনুপ্রাণিত হতে পারেন।
এনএইচ/এনএইচআর/এএসএম