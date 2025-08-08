ডিএমপি কমিশনার
নির্বাচনে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করে দৃষ্টান্ত তৈরি করবে পুলিশ
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজাদ আলী বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশ পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে দেশে-বিদেশে একটি দৃষ্টান্তে পরিণত করবে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) পুলিশ অডিটোরিয়াম, রাজারবাগে বর্তমান পরিস্থিতিতে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকা শীর্ষক বিশেষ ব্রিফিংয়ে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
ডিএমপি কমিশনার তার বক্তব্যে বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে এরই মধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। পুলিশ পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসন্ন নির্বাচনকে দেশে-বিদেশে একটি দৃষ্টান্তে পরিণত করবে।
তিনি বলেন, বিগত বছরে বিশেষ করে মেট্রোপলিটন পুলিশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। একসময় যে ভঙ্গুর অবস্থায় পুলিশ চলে গিয়েছিল তা থেকে এখন অনেকটাই পেশাদারত্বে ফিরে এসেছে।
এই পেশাদারত্ব আরও উন্নত করে দেশ ও জাতির সেবা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি।
অনুষ্ঠানে পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন) ফারুক আহমেদ।
এছাড়াও ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পদবীর পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
