মধ্যরাতে মহাখালীতে দ্রুতগামী প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
রাজধানীর মহাখালী ফ্লাইওভারের কাছে মধ্যরাতে একটি দ্রুতগামী প্রাইভেটকার সড়ক বিভাজকে ধাক্কা দেয়। এরপরেই প্রাইভেটকারটিতে আগুন লেগে যায়। এসময় প্রাইভেটকারে থাকা তিনজনের মধ্যে দুজন নিহত হন।
তবে নিহত দুজনের নাম-পরিচয় এখনও জানাতে পারেনি পুলিশ।
আহত আরেকজন কোন হাসপাতালে তা খুঁজে পায়নি। তাকে পেলে দুর্ঘটনার কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে বনানী থানা পুলিশ।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টা ২০ মিনিটের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
শনিবার (৯ আগস্ট) বনানী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সিদ্দিক হোসেন জাগো নিউজকে জানান, প্রাইভেটকারটির অতিরিক্ত গতি ছিল। মহাখালী ফ্লাইওভারে ওঠার আগে সড়ক বিভাজকে সজোরে ধাক্কা লাগার পরেই আগুন ধরে যায় প্রাইভেটকারটিতে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা গাড়িতে থাকা দুজনকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল এবং আরেকজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।
তিনি বলেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে থাকা একজন রাতেই মারা যায়। আর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে থাকা ব্যক্তিও মারা যায়। কুর্মিটোলায় থাকা ব্যক্তির মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হচ্ছে। সেখানেই দুজনের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে।
নিহত দুজনের নাম-পরিচয় জানাতে পারেনি এসআই সিদ্দিক হোসেন। তিনি বলেন, দুজনের বয়স আনুমানিক ৪৫ থেকে ৫০ এর মধ্যে। প্রাইভেটকারে থাকা আরেকজন আহত হয়েছেন। তবে তিনি কোন হাসপাতালে তা খুঁজে পাওয়া যায়নি। আশেপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার ইনস্পেকটর লিমা খানম জাগো নিউজকে বলেন, ঢাকা মেট্রো খ-১২-৪০৪২ করোলা হাইব্রিড নামের একটি প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতু ভবনের সামনে রস্তার পাশে সড়ক বিভাজকে ধাক্কায় আগুন লেগে যায়। রাত ২টা ৩৪ মিনিটে খবর পেয়ে তেজগাঁও ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট গিয়ে রাত ৩টা ৫ মিনিটের দিকে আগুন নির্বাপণ আনা হয়। আগুন নির্বাপণ করার পর আমরা কোনো আহত/নিহত কাউকে পায়নি।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, নিহত দুজনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেলের মর্গে রাখা আছে। তাদের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে।
টিটি/এসএনআর/এমএস