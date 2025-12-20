  2. জাতীয়

ঢাকায় খালার বাসায় বেড়াতে এসে ট্রাকের ধাক্কায় শিশু নিহত

প্রকাশিত: ০৪:৩০ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/ফাইল ছবি

ঢাকায় খালার বাসায় বেড়াতে এসে ট্রাকের ধাক্কায় এক শিশু নিহত হয়েছে। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) উত্তরার হাউজ বিল্ডিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশুটির নাম মোহাম্মদ সুহান (১০)। সে বাগেরহাট সদরের পোলঘাট গ্রামের রণক হাসানের ছেলে। সে স্কুলের ছুটিতে তুরাগ থানার নয়ানগর এলাকায় খালা রুনা আক্তারের বাসায় বেড়াতে এসেছিল।

শনিবার বেলা ১১টার দিকে সুহানকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সুহানের খালা রুনা জানান, সকালে উত্তরার হাউজ বিল্ডিং এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় একটি দ্রুতগামী ট্রাক শিশুটিকে ধাক্কা দেয়। এতে সে গুরুতর আহত হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

