  2. জাতীয়

চারদিন সারাদেশে বৃষ্টি কম থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৯ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
চারদিন সারাদেশে বৃষ্টি কম থাকবে
ফাইল ছবি

মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা কমে গেছে। এতে করে গরকাল থেকে সারাদেশে বৃষ্টি কমছে। বাড়ছে তাপমাত্রা আর ভ্যাপসা গরম।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজ শনিবার দেশের রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। বাকি বিভাগগুলোর কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে।

এছাড়া ঢাকাসহ উপকূলীয় অঞ্চলেও আগামী চারদিন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেকটা কমে যেতে পারে।

আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক জানিয়েছেন, আগামী ১৩ আগস্টের পর উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর থেকে আবার দেশজুড়ে বৃষ্টি বাড়বে। এর আগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাবে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা বাড়বে, ভ্যাপসা গরম বাড়বে।

তবে বর্ষা মৌসুম অনুযায়ী দেশের যে কোনো স্থানে হঠাৎ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে হবে পারে বলে জানান এই আবহাওয়াবিদ।

আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বান্দরবানে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে আজ সকাল ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৫৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে দিনাজপুরে।

আরএএস/এমআরএম/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।