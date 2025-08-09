লক্ষাধিক গাছের চারা রোপণ করেছে কৃষি ব্যাংক
লক্ষাধিক নিমগাছের চারা রোপণ করেছে কৃষি ব্যাংক। শনিবার (৯ আগস্ট) মিরপুরের কৃষি ব্যাংক স্টাফ কলেজ প্রাঙ্গণে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।
ব্যাংক সূত্র জানায়, সারাদেশে কৃষি ব্যাংকের ১ হাজার ৩৮ শাখা ও ৯টি বিভাগীয় কার্যলয়, ৫৩টি মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের নিজস্ব জায়গা ও নিকটবর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক লাখ ২ হাজার ৭৬০টি নিমগাছের চারা রোপণ করা হয়।
ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সঞ্চিয়া বিনতে আলী, পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক এম ছায়েদুর রহমান, মাকছুমা আকতার বানু, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আ. রহিম ও মোহা. খালেদুজ্জামান, প্রধান কার্যালয় ও কৃষি ব্যাংক কমপ্লেক্সের সব মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের (সিবিএ) নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
